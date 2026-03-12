Il mondo dello spettacolo italiano si stringe attorno alla scomparsa di Enrica Bonaccorti, figura di spicco della televisione. Numerosi vip come Mara Venier, Antonella Elia, Myrta Merlino e Miriana Trevisan stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso i social e le dichiarazioni pubbliche. La notizia è stata diffusa questa mattina e ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan.

Mara Venier, Antonella Elia, Myrta Merlino, Miriana Trevisan: tanti i vip che stanno ricordando Enrica Bonaccorti scomparsa questa mattina E’ morta a 76 anni Enrica Bonaccorti a causa di un tumore al pancreas di cui soffriva da tempo. In queste ore tantissimi personaggi dello spettacolo la stanno piangendo, erano affezionati a lei, le volevano bene e adesso sono inermi davanti a questa notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno. In tanti speravano che ce l’avrebbe fatta. Immediato il ricordo da parte del manager Andrea Quattrini: “Conoscevo Enrica da più di 30 anni e non l’ho sentita mai parlare male di nessuno. Ogni suo intervento, su qualunque argomento, è sempre stato una dimostrazione di buon senso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, il mondo dello spettacolo piange un simbolo della tv

Enrica Bonaccorti, il cordoglio del mondo dello spettacolo

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Enrica Bonaccorti

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Addio a Enrica Bonaccorti, il mondo della tv la ricorda così: da Venier a VespaA unirsi al dolore per la scomparsa della conduttrice, anche Antonella Clerici che condive sul suo profilo Instagram uno scatto di Bonaccorti accompagnato da un cuore rosso. Così come Sonia Bruganelli ... adnkronos.com

È morta Enrica Bonaccorti, volto amato della tv: da 'Pronto, chi gioca' a 'Non è la Rai'. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2026/03/12/e-morta-enrica-bonaccorti_b4f408bc-87fa-4474-8794-d6cd4368bea5.html - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni: addio alla storica conduttrice italiana x.com