Enrica Bonaccorti, attrice italiana, è deceduta oggi all’età di 76 anni. Circa un anno fa aveva scoperto di avere un tumore. La notizia della sua morte è stata resa nota ufficialmente. La sua carriera ha attraversato diverse fasi nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

oggi, 12 marzo, a 76 anni. L’attrice aveva scoperto circa un anno fa di avere un tumore. La conduttrice aveva rivelato nell’autunno scorso di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas non operabile. Enrica aveva raccontato di essere rimasta, comprensibilmente, sconvolta dalla diagnosi ricevuta, ma poi decise di rendere pubblico ciò che stava accadendo, seguendo l’esempio di Eleonora Giorgi, che aveva voluto raccontare passo passo la sua battaglia per dare forza a tante persone nella stessa situazione. Un desiderio che ha anche Enrica Bonaccorti, che ha accettato la realtà della sua malattia e ora combatte per ritagliarsi tutta la vita possibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Enrica Bonaccorti è morta

Articoli correlati

Leggi anche: È morta Enrica Bonaccorti Nelle scorse ore

È morta Enrica Bonaccorti, la tv italiana in luttoIl mondo dello spettacolo italiano dice addio a Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di canzoni.

Enrica Bonaccorti è malata: purtroppo sto per m..

Approfondimenti e contenuti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Nel cuore della Brianza il conclave degli chef elegge la migliore cassoeula doc: i premiati; Il Comune arruola enti del terzo settore per gestire 500 alloggi ad affitto low cost; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni '80: da Pronto, chi gioca? a Non è la RaiNegli anni '60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per Mimmo scrive i testi di Amara terra mia e La ... rainews.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non c'è speranza». La figlia Verdiana rivela: «All'inizio non le ho detto della malattia»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... leggo.it

+++ +++ Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice tv morta a 76 anni https://gazzettadelsud.it/p=2183051 facebook