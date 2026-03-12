È morta Enrica Bonaccorti Nelle scorse ore

Nelle ultime ore è stata annunciata la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La giornalista e conduttrice televisiva si è spenta in modo improvviso, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e dell'informazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando cordoglio tra colleghi e appassionati. La sua carriera, ricca di esperienze, si è conclusa con questa perdita improvvisa.

Nelle ultime ore è stata annunciata la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La giornalista e conduttrice televisiva si è spenta in modo improvviso, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e dell'informazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando cordoglio tra colleghi e appassionati. La sua carriera, ricca di esperienze, si è conclusa con questa perdita improvvisa.