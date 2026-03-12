È morta Enrica Bonaccorti la tv italiana in lutto

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di canzoni. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi tv e progetti artistici, rendendola una figura conosciuta nel panorama culturale nazionale. La sua morte ha suscitato reazioni tra colleghi e fan, che hanno espresso cordoglio sui social e sui media.

Il mondo dello spettacolo italiano dice addio a Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di canzoni. Nata a Savona il 18 novembre 1949, aveva 76 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha attraversato diversi ambiti dello spettacolo, dal teatro al cinema, dalla radio alla televisione, diventando uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Il suo percorso artistico è iniziato molto presto sui palcoscenici teatrali. Negli anni Sessanta fu scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per prendere parte alla messa in scena dello spettacolo Mi è cascata una ragazza nel piatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italiana

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Enrica Bonaccorti

A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore

Qual è la malattia di Enrica Bonaccorti? L'attrice ha un tumore al pancreas che ha scoperto lo scorso luglio: Terapie sono andate bene ma... Enrica Bonaccorti ha scoperto nel corso del 2025 di

