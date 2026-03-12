È stata annunciata la morte di Enrica Bonaccorti, protagonista storica della televisione italiana. La conduttrice, nota per le sue trasmissioni live e il rapporto diretto con il pubblico, si è spenta senza che siano stati rivelati i dettagli sulla malattia che l’ha colpita. La sua carriera ha segnato un’epoca fatta di spontaneità e presenza sul palco.

Se n’è andata Enrica Bonaccorti. E con lei se ne va un pezzo di quell’Italia televisiva che non tornerà mai più — quella delle dirette improvvisate, dei varietà con il pubblico in delirio e delle conduttrici che non avevano paura di prendersi lo spazio che meritavano. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica aveva 76 anni e da mesi combatteva contro un tumore al pancreas, una diagnosi che lei stessa aveva scelto di rendere pubblica senza filtri, senza lacrime da telecamera, senza il solito copione del “andrà tutto bene”. Solo la verità, cruda e coraggiosa: stava male, lo sapeva, e voleva che lo sapessero anche gli altri. Da Modugno alla Rai: una carriera che pochi uomini avrebbero osato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Enrica Bonaccorti è morta: ma che malattia aveva?

Articoli correlati

Leggi anche: E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

Enrica Bonaccorti è morta, aveva 76 anniDopo una lunga lotto contro un tumore al pancreas, poco fa è arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76...

Enrica Bonaccorti annuncia la malattia con la figlia - La volta buona 30/09/2025

Altri aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Claudio Longhi: Miracolo a Milano a teatro è una fiaba di oggi, dove l’uomo fa la differenza; Jacopo Camagni, morto a 48 anni il fumettista Marvel e Panini: Vivi dove sono gli eroi, gli sciamani, i sognatori; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, la conduttrice aveva un tumore al pancreasEnrica Bonaccorti è morta a 76 anni, sconfitta da un tumore al pancreas. Il 25 gennaio, ai microfoni di Verissimo, la conduttrice aveva ... msn.com

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia m facebook

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni il 12 marzo 2026, le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La nostra ultima intervista dello scorso dicembre. Il suo consiglio «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa» x.com