Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista italiana, è deceduta all'età di 76 anni. La notizia è stata diffusa attraverso vari mezzi di comunicazione e ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo e dei media. La sua carriera comprende numerosi programmi televisivi e radiofonici, che l’hanno resa una figura riconoscibile nel panorama italiano.

Dopo una lunga lotto contro un tumore al pancreas, poco fa è arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni. Lutto nel mondo dello spettacolo. Poco fa è infatti arrivata la triste notizia della morte di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo, all’età di 76 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. Solo lo scorso settembre, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la presentatrice e attrice aveva rivelato al mondo la sua malattia, facendo sapere di aver iniziato una difficile battaglia.... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Enrica Bonaccorti è morta, aveva 76 anni

Articoli correlati

Leggi anche: E’ morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni

Leggi anche: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas

Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice televisiva aveva 76 anni

Altri aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Calano gli studenti a Torino: ogni anno sono mille in meno; Jacopo Camagni, morto a 48 anni il fumettista Marvel e Panini: Vivi dove sono gli eroi, gli sciamani, i sognatori; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

Enrica Bonaccorti è morta, era malata di tumore al pancreasMilano, 12 marzo 2025 – Enrica Bonaccorti è morta: l’ex presentatrice, malata da tempo di tumore al pancreas, si è spenta all’età di 76 anni. Da poco era tornata in tv per raccontare gli sviluppi ... quotidiano.net

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia m facebook

È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni. Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata di un tumore al pancreas: "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, x.com