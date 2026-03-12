È morta a 76 anni la conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. La donna era affetta da un tumore al pancreas, diagnosi arrivata lo scorso anno. La notizia è stata confermata dall’Adnkronos. Bonaccorti si è spenta nelle ultime ore. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

(Adnkronos) – E' morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni. Lo apprende l'Adnkronos. La conduttrice tv era malata di tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. Negli ultimi mesi, in diverse apparizioni televisive, aveva raccontato la lotta contro la malattia. Tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni.

