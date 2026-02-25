Omicidio di Sharon Verzeni ergastolo per Moussa Sangare La sorella della vittima | Sarai sempre viva nei nostri cuori Sappiamo che sei con noi tutti i giorni

La 33enne era stata colpita mentre faceva una camminata per le vie del paese, da sola, di notte. In vista delle nozze voleva dimagrire. Ci volle un mese per fermare Moussa Sangare, 31enne di Suisio, nato in Italia da una famiglia del Mali. Confessò il delitto dicendo di aver scelto la ragazza a caso, seguendo «un'onda emotiva». Al processo ha però ritrattato. A Sangare sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi oltre alla minorata difesa in quanto il delitto accaduto di notte e ai danni di una donna da sola. Quello che chiedeva la procura. Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha ripercorso il delitto nella confessione dell'uomo: «La prima coltellata viene data mentre ancora era sulla bici, gli altri fendenti mentre Sharon scappava. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

