Enrica Bonaccorti, conduttrice, attrice e autrice, è deceduta. Nel corso della sua carriera ha lavorato come protagonista in televisione, ha posato per la copertina di Playboy e ha annunciato eventi importanti. La sua presenza tra il pubblico ha attraversato diverse decadi, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo e oltre. La sua attività si è sviluppata tra successi e momenti difficili.

È stata la conduttrice, attrice e autrice che ha animato con spirito ed eleganza mezzo secolo del nostro Paese, e non è stata solo una protagonista del mondo dello spettacolo. A 76 anni, Enrica Bonaccorti è morta per il tumore al pancreas che meno di due anni fa le era stato diagnosticato. A dare la notizia è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». Così aveva confessato la malattia affermando di non nutrire grandi speranze. Conduttrice televisiva e radiofonica, dopo anni di recitazione, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Enrica Bonaccorti è morta: i successi e le cadute, la copertina di Playboy e quell'annuncio che le costò caro

