Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni l’icona della tv italiana anni ’80 | carriera e successi

Enrica Bonaccorti, nota figura della televisione italiana degli anni ’80, è deceduta all’età di 76 anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra Rai e Mediaset, dove ha ottenuto diversi successi. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e fan. Negli ultimi mesi, aveva condiviso pubblicamente di essere affetta da un tumore al pancreas.

La notizia ha sorpreso e addolorato il mondo della televisione italiana: Enrica Bonaccorti, volto storico della Rai e di Mediaset, è morta all’età di 76 anni dopo una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas che aveva reso pubblica negli ultimi mesi della sua vita. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo fondamentale nella storia dello spettacolo italiano, con una carriera che ha attraversato decenni di cambiamenti culturali e mediatici. Enrica Bonaccorti: la notizia della morte. La conferma della scomparsa di Enrica Bonaccorti è arrivata nella mattinata del 12 marzo 2026: la conduttrice televisiva era affetta da un tumore al pancreas diagnosticato lo scorso anno, una malattia aggressiva e difficile da trattare che le era stata resa nota nella tarda estate del 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it

