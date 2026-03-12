L’Italia della televisione si è svegliata con una notizia che ha colpito molti: Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è morta. La sua scomparsa è stata annunciata dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo. La notizia ha subito fatto il giro dei media e dei social network.

L'Italia della televisione e dello spettacolo si è svegliata con una notizia che spezza il fiato. Una delle voci più riconoscibili e amate del piccolo schermo non è più tra noi. Dietro il sorriso affabile che per decenni ha accompagnato milioni di italiani c'era una battaglia silenziosa, una lotta contro una malattia feroce e implacabile. E per settimane quella storia, raccontata con coraggio e trasparenza, ha catturato l'attenzione non solo del pubblico ma anche di chi si trova a combattere simili inferni personali. Oggi quei giorni di verità, di forza e di fragilità, si chiudono con una notizia dolorosa che ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di quanti l'hanno conosciuta.

Enrica Bonaccorti, come è morta: la malattia che l'aveva colpita

