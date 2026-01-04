Enrica Bonaccorti a Domenica In il racconto del tumore al pancreas

Oggi a Domenica In, Enrica Bonaccorti con Mara Venier condivide la sua esperienza personale, parlando della carriera e della lotta contro il tumore al pancreas, diagnosticato a settembre. Un racconto sincero che mette in luce l’importanza della consapevolezza e della forza nel fronteggiare le sfide della salute, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi a Domenica In, per un'intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, senza nascondere la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice .

Domenica In, ospiti del 4 gennaio 2026: dalla Venier attesi Raoul Bova e Bonaccorti - Il pomeriggio di Rai 1 si prepara a ripartire nel segno delle emozioni con una nuova puntata di Domenica In, in onda oggi, domenica 4 gennaio 2026, a ... ilsipontino.net

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Raoul Bova si racconta tra pubblico e privato, Enrica Bonaccorti e la sua malattia - Nello studio della Venier anche Al Bano, Loredana Lecciso e Toni Servillo; Orietta Berti dalla Fialdini ... libero.it

Enrica Bonaccorti, la lotta contro il tumore: Ecco quando saprò la verità

“La chemio non ha funzionato granché, non ho tante speranze. Ma non mollo”. Enrica Bonaccorti racconta a Verissimo il percorso dopo la diagnosi di tumore al pancreas. - facebook.com facebook

