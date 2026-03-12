Addio a Enrica Bonaccorti | la storica conduttrice tv è morta a 76 anni

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, autrice e attrice, è morta a 76 anni. La scomparsa segue una lunga battaglia contro il tumore che l’ha colpita negli ultimi anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi, lasciando un’impronta significativa nel panorama dello spettacolo italiano. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore. È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice che ha segnato per decenni la televisione italiana. Aveva 76 anni e da meno di un anno combatteva contro un tumore al pancreas, diagnosticato la scorsa estate. La malattia l'aveva costretta a una lunga e difficile battaglia, che aveva deciso di raccontare pubblicamente negli ultimi mesi. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato in diretta su Rai 1 durante la trasmissione "Storie Italiane", dalla conduttrice Eleonora Daniele. La scelta di raccontare la malattia. Bonaccorti aveva deciso di non nascondere la sua malattia.

