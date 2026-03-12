Nel novembre del 1986, durante una trasmissione televisiva, un’ospite annunciò di essere incinta in diretta, attirando l’attenzione di pubblico e media. Poco dopo, nel camerino, perse il bambino senza che nessuno notasse immediatamente. Mentre si susseguivano accuse di scandalo, nessuno si soffermò sulla drammatica perdita personale dell’ospite, che rimase coinvolta in un momento di grande sofferenza nascosto agli occhi di tutti.

Nel novembre del 1986, la televisione italiana fu teatro di un evento senza precedenti che si trasformò, nel giro di pochissimi minuti, in un grave dramma personale sovrapposto a uno scandalo mediatico. All’apice della sua carriera televisiva, Enrica Bonaccorti, morta oggi all’età di 76 anni, scelse di annunciare in diretta di essere in attesa del suo secondo figlio. Una decisione che scatenò polemiche feroci sulla stampa nazionale proprio mentre, lontano dai riflettori, la conduttrice stava affrontando un aborto spontaneo. L’annuncio al Tg1 e la bufera mediatica. Enrica Bonaccorti aveva ricostruito con precisione e lucidità i dettagli di quella giornata in diverse interviste, tra cui una a La Confessione di Peter Gomez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Annunciai la gravidanza in diretta tv e persi il bambino in camerino mentre tutti mi accusavano di fare scandalo”: il retroscena svelato da Enrica Bonaccorti

Drammi e successi di Enrica Bonaccorti, che disse sono incinta in diretta tv scioccando l’Italia. La battuta su Magalli, lo scippo di Berlusconi e la svolta di ‘Non ...Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità). Nata a Savona nel 1949, figlia di un ufficiale di polizia, ... quotidiano.net

Gli ultimi giorni di Enrica Bonaccorti: le interviste in tv, la vita nella Capitale, le cureEnrica Bonaccorti, morta giovedì 12 marzo, ha rivelato nel 2025 di avere un tumore al pancreas. Nei primi mesi del 2026 aveva spiegato che il tumore non era ancora operabile e che stava proseguendo la ... roma.corriere.it