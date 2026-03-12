Enrica Bonaccorti morta di un tumore al pancreas la stessa malattia di Eleonora Giorgi La diagnosi e le interviste in tv | Non ho tantissime speranze ma non sono disperata

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La diagnosi ha portato a una malattia inoperabile, e la stessa patologia ha colpito anche Eleonora Giorgi. In diverse interviste televisive, Bonaccorti ha dichiarato di avere poche speranze ma di non essere disperata. La notizia della sua morte si è diffusa nelle ultime ore.

Tumore al pancreas inoperabile. È stata questa la terribile malattia contro cui ha lottato Enrica Bonaccorti, morta poche ore fa a 76 anni. La celebre conduttrice di Pronto, chi gioca? E Non è la Rai aveva reso pubblica la sua malattia nel settembre del 2025 con un post su Instagram dove era ritratta su una sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”, aveva scritto la conduttrice. “ Mi scuso con tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

