Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas | così aveva raccontato la malattia

Enrica Bonaccorti ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il tumore al pancreas, raccontando le difficoltà e le emozioni legate alla malattia. La conduttrice ha spiegato come ha affrontato il percorso di cura e i momenti di incertezza. La sua testimonianza è arrivata in un momento in cui si discute molto di come si possa parlare di problemi di salute in pubblico.

Non c'è mai un modo giusto per reagire alla malattia né per raccontarla. Farlo, non farlo? Se sì, come? Il dubbio diventa ancora più grande se si è un volto pubblico. Questo Enrica Bonaccorti - amata conduttrice e volto televisivo morta oggi 12 marzo 2026 per un tumore al pancreas - lo sapeva bene. Aveva aspettato prima di prendere una decisione. Poi, piano piano, aveva scelto di aprirsi e di raccontarsi anche in tv: da Silvia Toffanin a Verissimo, da Mara Venier a Domenica In fino all'ultima volta - lo scorso 12 febbraio - nel salotto de La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. Bonaccorti aveva spiegato che l'obiettivo delle terapie era ridurre il tumore e possibilmente renderlo operabile in futuro. 🔗 Leggi su Today.it

