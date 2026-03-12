Enrica Bonaccorti ha dedicato cinquant’anni della sua vita al mondo dello spettacolo, passando dall’essere attrice di teatro a riportare il suo talento nel mezzogiorno, e infine affermandosi come scrittrice di narrativa italiana. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse tappe, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale e televisivo italiano.

AGI - Cinquant'anni di carriera non si improvvisano. Per Enrica Bonaccorti, il percorso nel mondo dello spettacolo è stato una costante evoluzione: da attrice di teatro a regina del mezzogiorno, fino a diventare una firma stimata della narrativa italiana. Una poliedricità che affonda le radici in una formazione solida e in una schiettezza professionale diventata, nel tempo, il suo tratto distintivo. Tutto comincia negli anni Settanta. Il debutto avviene sul palcoscenico con Domenico Modugno in "Adelaide antica". È l'inizio di un sodalizio artistico che regala alla musica italiana capolavori immortali: è proprio la Bonaccorti, infatti, a scrivere i testi di canzoni come " La lontananza " e " Amara terra mia ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Enrica Bonaccorti, 50 anni di carriera di grandi successi

