Via Abruzzi strada in condizioni pietose | Il Comune continua a ignorare i disagi dei residenti
Via Abruzzi resta in condizioni pietose. I residenti si lamentano da mesi, ma il Comune non interviene. Le strade sono piene di buche e asfalto rovinato, e nessuno sembra voler risolvere il problema. I residenti chiedono risposte, ma finora nessuna azione concreta è arrivata.
Nonostante le ripetute sollecitazioni, l’amministrazione continua a ignorare i disagi dei residenti in via Abruzzi, manifestando una condotta che appare come un palese inadempimento dei doveri di manutenzione e custodia dei beni pubblici. In allegato invio ampia documentazione fotografica dello stato attuale. A tal proposito, sarei curioso di sapere se, dall'analisi delle immagini allegate, sia possibile distinguere quali fra i tratti di strada siano stati oggetto dei recenti interventi di manutenzione, dato che la qualità dell'esecuzione appare talmente approssimativa da risultare indistinguibile dal degrado preesistente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
