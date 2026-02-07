Erri De Luca a La Confessione di Gomez Rai3 | Non commento il dolore di Calabresi Lotta Continua? Giovani che contagiavano anche la società

Erri De Luca ha ripercorso la sua esperienza nella militanza in Lotta Continua durante la puntata di La Confessione di Peter Gomez. Lo scrittore ha raccontato di un periodo infuocato, caratterizzato da notti insonni e una forte passione. Ha evitato di commentare il dolore di Calabresi, ma ha sottolineato come i giovani di allora, anche attraverso la lotta, influenzassero la società.

“Eravamo infervorati e insonni. Avevamo una veglia molto infebbrata”. Così Erri De Luca ha parlato della sua militanza in Lotta Continua a La Confessione di Peter Gomez, in onda stasera alle 20.20 su Rai 3. Dopo aver visto un video in cui un precedente ospite della trasmissione, Mario Calabresi, figlio del commissario di polizia ucciso proprio da Lotta Continua nel 1972, definiva quei militanti “ideologicamente e completamente deviati e infervorati ”, lo scrittore ha premesso rivolgendosi al direttore di Chora Media: “Non voglio rispondere a una persona che è stata ferita così profondamente nei suoi affetti e nella sua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Erri De Luca a La Confessione di Gomez (Rai3): “Non commento il dolore di Calabresi. Lotta Continua? Giovani che contagiavano anche la società” Approfondimenti su Lotta Continua Gherardo Colombo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La P2 non puntava al colpo di Stato, ma a far sì che i cittadini temessero i cambiamenti” Ottavia Piccolo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La libertà di espressione? Il diritto più importante. Essere silenziati è facile, non serve la pistola” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lotta Continua Argomenti discussi: Al via GIMME FIVE, con Erri De Luca e uno sguardo su Cortina '56; Erri De Luca: A Torino una minoranza violenta, la destra la usa per colpire il dissenso; Al via GIMME FIVE con Erri De Luca e uno sguardo su Cortina ’56; Premiamo talenti: la BCC Terra di Lavoro celebra il merito con Erri De Luca al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (Video... Intervista a Erri De Luca: Trump? Un tiranno senza futuro, in Italia non esiste più una Questione MeridionaleSotto gli stivali di un occupante L’esercito privato del Dhs di Re Trump Con le armi strette ai giacconi È arrivato a Minneapolis per far rispettare la legge O almeno così racconta la loro storia Cont ... msn.com Erri De Luca: «A Torino una minoranza violenta, la destra la usa per colpire il dissenso»Lo scrittore commenta gli scontri alla manifestazione a sostegno di Askatasuna: «I centri sociali sono luoghi di democrazia dal basso. Il corteo di Torino è stata una forte espressione di questa democ ... editorialedomani.it PER NON DIMENTICARE... Il 7 aprile 1973 Nico Azzi, fascista, sale sul treno Torino-Genova- Roma camuffato da militante di sinistra, mostrandosi platealmente ai passeggeri con una copia di «Lotta Continua». Poi entra nel bagno e inizia ad armeggiare co facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.