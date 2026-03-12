Il 28 marzo, Rieti organizza un evento dedicato all'endometriosi, una condizione che interessa il 15% delle donne in età riproduttiva. La giornata mira a sensibilizzare sul problema e a fornire informazioni su questa patologia, spesso poco conosciuta. La città si prepara a coinvolgere la comunità e a diffondere una maggiore consapevolezza su questa tematica.

Il 28 marzo, Rieti si prepara ad accendere i riflettori su una patologia che colpisce il 15% delle donne in età riproduttiva. La città ospiterà una giornata di sensibilizzazione con passeggiata e convegno per rompere il silenzio sull’endometriosi. L’iniziativa parte alle ore 15 da Piazza Vittorio Emanuele II sotto la guida del comitato civico Rieti Consapevole. Il colore giallo identificherà i partecipanti durante la camminata di sensibilizzazione verso lo spazio culturale Tre Porte. Qui si terrà un incontro tecnico con istituzioni e specialisti della ASL di Rieti. Angelo Tripodi, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, sarà presente per discutere l’approccio integrato alla malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Endometriosi: Rieti rompe il silenzio, 15% delle donne

Articoli correlati

Endometriosi, il dolore che spesso nessuno crede: il 66% delle donne dice di non essere stata ascoltataIl sondaggio nazionale che racconta una realtà invisibile Il dolore legato all’endometriosi continua a essere sottovalutato e spesso non creduto.

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: “Esperienza unica, sono felice e fiero”Jakub Bakkour nei mesi scorsi era approdato a Uomini e Donne per corteggiare Cristiana Anania, quando quest’ultima lo ha eliminato lui contattato da...

Approfondimenti e contenuti su Endometriosi Rieti rompe il silenzio 15...

Anche a Rieti si celebra la Giornata Mondiale dell’EndometriosiRieti celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi che si svolgerà in ogni parte del mondo il 28 marzo, con iniziative diverse messe in campo da istituzioni ed associazioni sensibili alla problemati ... rietinvetrina.it

Endometriosi. Sbarcano alla Camera le mozioni M5s, Pd e Ap per il riconoscimento di malattia invalidanteNelle tre mozioni, presentate a prima firma, rispettivamente, da Marialucia Lorefice (M5s), Vittoria D'Incecco (Pd) e Paola BInetti (Ap), tra le altre cose si richiede anche il potenziamento delle ... quotidianosanita.it