Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo aver abbandonato Uomini e Donne. L’ex protagonista del programma dice di essere felice e fiero della sua esperienza, anche se ha scelto di non tornare più in studio. Dopo aver partecipato per corteggiare Cristiana Anania e aver deciso di eliminarsi, Jakub ha poi deciso di riprendere i contatti con Sara Guadenzi, ma ora preferisce chiudere con quel capitolo.

Jakub Bakkour ha deciso di non tornare a Uomini e Donne, cosa ha detto dopo essersi eliminato. Jakub Bakkour nei mesi scorsi era approdato a Uomini e Donne per corteggiare Cristiana Anania, quando quest’ultima lo ha eliminato lui contattato da Sara Guadenzi ha deciso di tornare in studio per conoscerla. Storia Ig di Jakub Bakkour (Screen Ig stories @jakubbakkour) Il loro percorso è andato avanti per settimane, all’inizio le cose stavano andando bene poi hanno preso una brutta piega. Tanti gli alti e bassi tra loro, alla fine lui ha deciso di mettere fine al suo percorso di conoscenza con la tronista.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo Uomini e Donne Esperienza unica, sono felice e fiero

Ultime notizie su Jakub Bakkour

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Jakub rompe il silenzio sui social dopo l'addio al programma: Credo sia giusto che parli io!; Uomini e Donne, Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo aver lasciato il trono di Sara Gaudenzi: Ora parlo io; Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Sara Gaudenzi/ La verità dell'ex Uomini e; Uomini e Donne, Jakub rompe il silenzio: la verità sull’addio.

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo l’addio al trono di Sara Gaudenzi/ La verità dell’ex Uomini e DonneJakub Bakkour rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Sara Gaudenzi: le parole dell'ex Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Uomini e donne Jakub rompe il silenzio dopo l'addio al programma: 'Cerco qualcosa di sano'Su Instagram, Jakub ha confermato la fine della conoscenza con Sara e ha spiegato perché non è mai tornato in studio ... it.blastingnews.com

«Se state a posto con voi stessi e vi guardate allo specchio grati e con gli occhi fieri del vostro piccolo Io, allora non state sbagliando. Poi gli altri che si diano le spiegazioni, o si raccontino ciò che più aiuta ad alleviare il loro malessere. » Jakub Bakkour ha sce facebook