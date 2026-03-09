Emma e Rkomi hanno collaborato per il nuovo singolo intitolato Vacci piano, che sarà disponibile dal 13 marzo su radio e piattaforme digitali. La canzone rappresenta un’inedita collaborazione tra i due artisti italiani, pronta a entrare nelle classifiche musicali nelle prossime settimane. Non sono stati annunciati altri dettagli sul brano o sui piani futuri dei cantanti.

Un’inedita coppia è pronta a conquistare le classifiche musicali italiane nelle prossime settimane: parliamo di Emma e Rkomi, che hanno duettato sulle note del nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo, in radio e sulle piattaforme digitali. Una ballad intensa che promette di conquistare non solo i fan dei due artisti, ma tutti gli inguaribili romantici d’Italia. Vacci Piano, il nuovo progetto di Emma e Rkomi. Vacci Piano, nuovo singolo di Emma e Rkomi, è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro (reduce dal festival di Sanremo). Il brano rappresenta un... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vacci Piano, testo e significato del nuovo brano di Emma e Rkomi

Articoli correlati

Vacci Piano di Emma e Rkomi: testo e significato del nuovo singoloVacci Piano si prepara a diventare uno dei duetti più commentati delle prossime settimane.

Vacci Piano, il nuovo singolo di Emma e RkomiEmma e Rkomi hanno annunciato a sorpresa un nuovo singolo insieme, questo duetto uscirà il 13 marzo e preannuncia un periodo intenso musicale per...

Altri aggiornamenti su Vacci Piano

Temi più discussi: Vacci piano, Emma e Rkomi: testo e significato della canzone; Vacci piano, il nuovo duetto di Emma e Rkomi fuori il 13 marzo; Rkomi e Emma cantano Vacci piano 8 marzo - Amici Clip | Witty TV; Emma e Rkomi annunciano il singolo Vacci piano: la data d'uscita.

Vacci Piano di Emma e Rkomi: testo e significato del nuovo singoloVacci Piano si prepara a diventare uno dei duetti più commentati delle prossime settimane. Il brano mette insieme per la prima volta le voci ... ilsipontino.net

Emma e Rkomi, Vacci piano: video e significato del branoSi intitola Vacci piano la nuova canzone di Emma Marrone in duetto con il rapper Rkomi. Il brano unisce la voce intensa della cantante salentina con lo stile ... donnesulweb.it

Emma e Rkomi ad Amici con il loro singolo “Vacci piano”. Che ne pensate di questa coppia musicale Vi è piaciuta l’esibizione - facebook.com facebook

EMMA e @rkomi_mirko con VACCI PIANO ad #Amici25! x.com