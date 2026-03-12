Pisa | 311 negozi chiusi in 13 anni le periferie crollano

A Pisa, tra il 2012 e il 2026, sono stati chiusi 311 negozi, con le zone periferiche che mostrano segnali di degrado e abbandono. La perdita di attività commerciali ha interessato un quarto delle imprese nel settore, evidenziando una crisi che coinvolge diverse aree della città. I dati riflettono un cambiamento profondo nel tessuto commerciale e urbano di Pisa.

La città di Pisa si trova al centro di una trasformazione radicale che ha scomparire un quarto dei suoi negozi tra il 2012 e il 2026. In tredici anni, ben 311 attività commerciali hanno chiuso i battenti, segnando una perdita media annuale di 24 esercizi. Questo fenomeno non è uniforme: mentre il centro storico mantiene una certa stabilità quantitativa, le zone periferiche registrano crolli drammatici in settori chiave come ferramenta, edicole e abbigliamento. L'analisi condotta dall'Osservatorio della demografia d'impresa rivela che la crisi colpisce con forza particolare le attività di vicinato, minacciando l'equilibrio sociale delle aree urbane.