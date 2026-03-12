L’Emilia-Romagna partecipa alla fiera nazionale Fa’ la cosa giusta! che si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 a Milano Rho. Sono previsti ventidue percorsi e cento eventi, con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti della regione. La partecipazione coinvolge diverse realtà locali e mira a mettere in evidenza le attività più rappresentative dell’Emilia-Romagna.

L’Emilia-Romagna si prepara a dominare la fiera nazionale Fa’ la cosa giusta!, in programma dal 13 al 15 marzo 2026 a Milano Rho. La regione metterà in vetrina il suo circuito dei 22 Cammini e Vie di Pellegrinaggio, presentando un calendario di oltre 100 appuntamenti per l’anno in corso. Al centro dell’iniziativa c’è la promozione del turismo lento, religioso ed esperienziale, sostenuto da una rete di operatori locali e dalla cooperativa sociale Officine Gutenberg. L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ha definito questi percorsi come asset strategici fondamentali per scoprire le bellezze del territorio passo dopo passo. Lo stand regionale come motore della promozione turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: 22 cammini e 100 eventi a Milano

