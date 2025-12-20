Vacanze di Natale in Emilia Romagna | gli eventi da non perdere
La regione propone una serie di appuntamenti per tutti i gusti: luci, sfilate, mercatini, divertimento e tradizione. Ecco tutti gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Monasteri aperti 2025 in Emilia Romagna: gli ultimi 5 eventi da non perdere
Leggi anche: Le 5 mostre proprio da non perdere a ottobre in Emilia-Romagna
Vacanze Natale 2025 scuola: le date regione per regione; Vacanze di Natale 2025/26: pausa scuola dal 22, 23 o 24 dicembre a seconda della regione, rientro il 7 gennaio; Quando chiudono le scuole per Natale 2025, regione per regione; Capodanno in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere!.
Natale 2025, quando chiudono le scuole per le vacanze - Mentre ci avviciniamo all’ 8 dicembre, molti studenti italiani stanno già preparando i bagagli per il lungo ... novella2000.it
Vacanza di Natale 2025, potrebbero essere le più lunghe di sempre: fino a 18 giorni di pausa per i più fortunati - Vacanze di Natale 2025 da record: in molte scuole lo stop potrebbe partire già da questa settimana, per una pausa mai vista prima ... skuola.net
Natale 2025, in Emilia-Romagna si spenderanno 216 euro a testa per i regali: «Non si rinuncia ad affetti e tradizione» - A livello nazionale, secondo Confcommercio, la spesa complessiva toccherà quota 10,1 miliardi, il dato più alto dal 2020 ... corrieredibologna.corriere.it
COSA MI ASPETTO DALLE VACANZE DI NATALE … ` ! Estratto dal Quaderno dei pensieri - Classe quarta Io dalle vacanze di Natale mi aspetto detiezza da ma sorella, visto che mi tratta se - facebook.com facebook
Jerry Calà contro i compiti per le vacanze di Natale: «La vita di un ragazzo non può essere solo sacrificio, serve leggerezza» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.