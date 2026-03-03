un milione per l’uzbekistan ma i progetti abitativi per i sanitari restano fermi

Regione Lombardia ha annunciato uno stanziamento di 300.000 euro all’anno dal 2026 al 2028, destinato al progetto “Infermieri Lombardia-Uzbekistan” per un importo complessivo di 900.000 euro. Tuttavia, i progetti abitativi dedicati ai sanitari coinvolti nel programma risultano ancora fermi, senza avanzamenti concreti. La cifra totale di un milione di euro comprende anche questa quota destinata all’edilizia, che non ha ancora visto sviluppi.

Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento di 300.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 per il progetto “Infermieri Lombardia-Uzbekistan”, per un totale di 900.000 euro, individuando l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda quale azienda incaricata di sviluppare e realizzare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

