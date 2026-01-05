Il bilancio di Offertasociale, approvato recentemente, prevede oltre 30 milioni di euro destinati al welfare nei territori del Trezzese e del Vimercatese. Questa iniziativa, promossa dall’azienda che coinvolge 29 comuni, mira a rafforzare i servizi per le persone fragili, attraverso nuove assunzioni e progetti innovativi. Un investimento significativo che punta a migliorare la qualità dell’assistenza e a rispondere alle esigenze crescenti delle comunità locali.

Via libera al bilancio di Offertasociale, più di 30 milioni per il welfare nel Trezzese e nel Vimercatese, l’azienda dei 29 comuni che si occupa di fragili assume e internalizza servizi. La manovra 2026 è stata approvata all’unanimità dai sindaci. Fra le voci più rilevanti, il potenziamento dell’organico, 22 dipendenti in più l’anno quest’anno e un piano di crescita. Obiettivo, "rispondere ai bisogni in modo sempre più puntuale". L’organico oggi ha 76 unità, salirà così alle 98 previste. Si aggiungono le 18 figure professionali richieste al Ministero del lavoro e ora assegnate: contratti a tempo determinato, durata, tre anni, in carico a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli investimenti per il Welfare. Più personale e nuovi progetti

