Emergenza fisioterapia in provincia di Frosinone | la UIL FP lancia l’allarme

La UIL FP di Frosinone ha segnalato un'urgente carenza di fisioterapisti e problemi nella gestione del personale presso l'ASL locale. L'organizzazione ha evidenziato come il servizio di fisioterapia sia fortemente in difficoltà, con ripercussioni sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti attraverso un comunicato ufficiale.

La Segreteria della UIL FP di Frosinone ha lanciato un grave allarme sul servizio di fisioterapia della ASL di Frosinone e sulla gestione del personale. Secondo il sindacato, la carenza strutturale di fisioterapisti sta portando alla chiusura di fatto dei servizi riabilitativi sul territorio ciociaro. «A Frosinone non si fa un concorso per fisioterapisti dal 2003 – denuncia Mirco Carlini, RSU e RLS della UIL FP – Sono passati 23 anni: è stata saltata un’intera generazione di professionisti». Questa paralisi ha determinato un drastico invecchiamento dell’organico: degli 80 fisioterapisti attualmente in servizio in provincia, oltre il 60% ha più di 60 anni ed è prossimo alla pensione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

