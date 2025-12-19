Pensioni 2026 parla Elsa Fornero | Il governo ha preso atto che la mia riforma non si cambia
Nel vivace dibattito sulle pensioni del 2026, Elsa Fornero torna a far sentire la sua voce. L'ex ministra, protagonista della riforma del 2011, commenta le recenti decisioni del governo, sottolineando come la sua riforma sia ormai irremovibile. Tra vincoli demografici e sfide economiche, le parole di Fornero evidenziano la complessità di un sistema previdenziale in continua evoluzione, con scelte strategiche che influenzeranno il futuro dei lavoratori italiani.
Nel dibattito sempre più acceso sulla previdenza, la voce di Elsa Fornero torna a far rumore. L’ex ministra del Lavoro, protagonista della riforma del 2011, interviene sulle ultime mosse del governo e della maggioranza, definendo l’attuale situazione un intreccio complesso di scelte politiche, vincoli demografici e realismo economico. Lo fa in una intervista a Repubblicacon lucidità, ma anche con un velo di amarezza, ricordando che il tema pensionistico non può essere affrontato con slogan o improvvisazioni. Riforma Pensioni 2026: parla l’ex Ministro Elsa Fornero. Fin dall’inizio Fornero chiarisce il suo stato d’animo di fronte all’evoluzione degli eventi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
Leggi anche: E la Fornero si vendicò di Salvini, Meloni & Co (e un po' ha ragione): la sua riforma rimane salda, per le pensioni non cambia nulla, anzi si peggiorerà
