Porto di Genova sequestrati 5 milioni in contanti | qual era la destinazione decisivi i cani fiuta-valuta
La Guardia di Finanza e le Dogane hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro in contanti al porto di Genova, sospettando che fossero destinati a operazioni illegali. I cani
È di oltre 5,3 milioni di euro sequestrati il bilancio dell’operazione condotta nel 2025 dalle forze dell’ordine nel porto di Genova, dove sono stati intercettati ingenti somme di denaro pronte a lasciare il territorio nazionale senza la dovuta dichiarazione. L’attività, svolta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei controlli sui movimenti finanziari illeciti. Le fonti ufficiali confermano il maxi sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il presidio costante degli uomini del Comando Provinciale e dei funzionari doganali dell’UADM ha permesso di bloccare 5. 🔗 Leggi su Virgilio.it
