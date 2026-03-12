Elmas vuole restare | Napoli tratta lo sconto col Lipsia

Il Napoli sta negoziando con il Lipsia per ottenere uno sconto sull'acquisto di Eljif Elmas, il centrocampista che ha espresso il desiderio di rimanere in rosa. La trattativa riguarda i termini economici dell'operazione, mentre il giocatore continua a manifestare la volontà di proseguire la sua avventura con il club partenopeo. La situazione rimane in evoluzione.

Il futuro di Eljif Elmas resta uno dei temi caldi in casa Napoli. Il centrocampista macedone continua a essere considerato un elemento prezioso nello scacchiere di Antonio Conte, anche per la sua grande duttilità tattica. A parlare della situazione è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, intervenuto sul suo canale YouTube. Secondo Schira, il tecnico azzurro apprezza molto le caratteristiche del giocatore e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli sul campo. "Elmas è un giocatore che piace tantissimo ad Antonio Conte, che lo fa giocare praticamente ovunque: gli ha fatto fare la mezzala, l'interno di centrocampo, uno dei due a metà campo, il trequartista, l'esterno offensivo, la seconda punta.

Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli.

