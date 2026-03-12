Elisa Maino sbarca in tv | l’influencer di Arco tra i protagonisti di Pechino Express

Elisa Maino, influencer di Arco, entra nel cast della nuova stagione di “Pechino Express”. La creator partecipa come concorrente nel reality di viaggio che coinvolge personaggi noti, chiamati a attraversare Asia e Oriente. La trasmissione vede i partecipanti affrontare prove di resistenza e ingegno mentre si spostano tra diverse destinazioni. La sua presenza si aggiunge alle altre figure pubbliche che partecipano a questa edizione.

L’influencer arcense Elisa Maino sbarca in televisione. Da questa sera la creator originaria di Arco è tra i protagonisti della nuova edizione di “Pechino Express”, il reality d’avventura che porta concorrenti famosi a viaggiare tra Asia e Oriente contando solo su ingegno, resistenza e spirito di adattamento. Per la giovane trentina, che negli ultimi anni ha costruito una community di quasi 10 milioni di follower tra Instagram, TikTok e YouTube, si tratta della prima vera esperienza da concorrente in un grande format televisivo nazionale. Una ribalta che segna un nuovo passaggio nella carriera di una delle influencer italiane più seguite della sua generazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

