Elettrodotto Terna Mastella | Mitigare entusiasmi tracciato va ad incrociare tratti importanti della Via Appia

Il sindaco ha commentato il progetto dell’elettrodotto di Terna, chiedendo di ridimensionare gli entusiasmi e i discorsi troppo ottimistici. Ha specificato che il tracciato dell’opera attraversa zone di grande rilevanza storica, tra cui tratti significativi della Via Appia. La questione riguarda dunque la posizione e l’impatto di questa infrastruttura nel territorio locale.

"Consiglio di mitigare gli entusiasmi e i toni trionfalistici del momento, a proposito degli straordinari vantaggi derivanti dall'imponente opera dell'elettrodotto della Terna, che attraverserà una consistente porzione del nostro Sannio", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Ricordo che il percorso progettato è ancora oggetto di una conferenza di servizi, nella quale Enti locali e Soprintendenze già si sono pronunciati e ritorneranno ad intervenire, entro i termini di legge, con rilievi e osservazioni dei quali non si può non tener conto. Forse la pubblica opinione andrebbe informata che – come già a suo tempo...