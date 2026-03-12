Elena scomparsa da 10 giorni clamoroso a Chi l’ha visto | testimone racconta tutto

Elena è scomparsa da dieci giorni e questa mattina a Chi l’ha visto un testimone ha raccontato di averla riconosciuta, affermando di essere certo che fosse lei. Ha descritto come apparisse spaventata, evidenziando che si notava chiaramente la sua paura nei confronti di qualcuno. La vicenda continua a suscitare attenzione senza che siano stati ancora individuati i motivi o le circostanze della scomparsa.

«Era Elena, ne sono sicura. Era spaventata, si vedeva che aveva paura di qualcuno». Le parole di una testimone, raccolta dai microfoni televisivi, risuonano come un presagio sinistro nel giallo della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la ventunenne rumena di cui si sono perse le tracce la mattina del 2 marzo. Elena, arrivata in Italia solo tre mesi fa per lavorare come bracciante, si era spostata lungo la Statale 16, nei pressi di Foggia, dove da soli quattro giorni cercava di sopravvivere prostituendosi. A dare l'allarme è stata una connazionale, descrivendo agli inquirenti l'ultimo movimento della ragazza: Elena sarebbe salita sull'auto di un giovane di circa 25 anni, descritto come un ragazzo di bell'aspetto e dall'ottimo accento italiano.