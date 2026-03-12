Il giallo di Elena scomparsa da 10 giorni Una testimone a ' Chi l' ha visto?' | Era spaventata si nascondeva

Una testimone intervistata a ‘Chi l’ha visto?’ ha riferito di aver riconosciuto Elena, scomparsa da dieci giorni, notandola spaventata e in difficoltà. La donna, che lavora in un’area di servizio lungo la Statale 16, ha descritto come Elena si comportasse, osservando che sembrava nascondersi e temeva qualcuno. Elena si prostituiva nella zona da quattro giorni.

"Era Elena, ne sono sicura. Era spaventata, si vedeva che aveva paura di qualcuno". A parlare, ai microfoni di 'Chi l'ha visto?', è una dipendente dell'area di servizio dove la ragazza, che si prostituiva lungo la Statale 16 da appena 4 giorni, si appartava con i clienti.

