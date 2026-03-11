Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu l’amica racconta tutto | Un ragazzo giovane l’ha vista salire in auto

Una giovane di 21 anni è scomparsa tra Foggia e San Severo. Un’amica ha riferito che un ragazzo giovane l’ha vista salire su un’auto. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i familiari e gli investigatori stanno indagando sulla vicenda. Finora non ci sono altre informazioni disponibili sulle circostanze della scomparsa.

La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la giovane di 21 anni sparita tra Foggia e San Severo (Foggia), continua a preoccupare familiari e investigatori. Della ragazza non si hanno più notizie dal 2 marzo, e le ricerche proseguono ormai da diversi giorni senza risultati. A riaccendere l’attenzione sul caso è stata la testimonianza di un’amica della giovane, intervenuta nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Secondo il racconto della ragazza, Elena sarebbe salita a bordo di un’auto guidata da un giovane poco prima della sua scomparsa. “ Sì, l’ha presa un ragazzo giovane, l’ha fatta salire in auto e se l’è portata. Lei ha detto: io vado, ha detto che la pagava 20 euro e se ne è andata ”, ha spiegato durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

