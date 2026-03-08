Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia sospetti su un uomo che l' avrebbe minacciata pochi giorni prima

Elena Rebeca Burcioiu è scomparsa a Foggia, e le indagini si concentrano su un uomo che avrebbe minacciato la donna alcune settimane prima della sua sparizione. I sospetti sono cresciuti dopo le dichiarazioni di testimoni e le verifiche sui messaggi inviati prima della scomparsa. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Elena e di capire se ci siano collegamenti con le minacce ricevute.

Una minaccia nei giorni precedenti alla sparizione. Sarebbe questo il nodo centrale della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, ragazza di 21 anni di Foggia sparita nel nulla dal 2 marzo. Un uomo originario dell’Europa dell’Est avrebbe infatti minacciato lei e la coinquilina connazionale che avrebbe successivamente denunciato la sparizione dell’amica. Si ipotizza possa essere uno sfruttatore di prostitute nelle campagne foggiane. Le minacce prima della scomparsa Come riporta La Repubblica, l’uomo avrebbe minacciato le due ragazze pochi giorni prima della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu. La donna avrebbe incontrato alcuni clienti nella mattinata del 2 marzo, successivamente non si sarebbe presentata all’appuntamento concordato con la coinquilina per rientrare a casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l'amica ha un sospettoCresce l'apprensione per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa a Foggia di cui non si hanno tracce da lunedì 2 marzo.

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni: ricerche in corso anche in pozzi e casolariProseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la...

