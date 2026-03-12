Elena Burcioiu | Bmw nera e chiamata interrotta l’ultimo

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni residente a Foggia, è scomparsa il 2 marzo. La sua ultima conversazione telefonica si è interrotta bruscamente mentre parlava con un uomo a bordo di una Bmw nera. La linea si è interrotta improvvisamente, lasciando un messaggio di mistero sulla sua scomparsa.

La linea telefonica si è interrotta bruscamente mentre Elena Rebeca Burcioiu, ventunenne scomparsa da Foggia dal 2 marzo, parlava con un uomo su una Bmw nera. Questa chiamata interrotta rappresenta l’ultima traccia certa della giovane donna, lasciando aperta la questione del suo destino attuale. Le indagini si concentrano su un contatto avvenuto con un cliente di circa venticinque anni, che ha raggiunto il luogo dell’incontro guidando un veicolo scuro. Le ricerche continuano senza esito definito, mentre le testimonianze raccolte dipingono un quadro preoccupante riguardo alla vita della ragazza e alle pressioni subite. L’Ultimo Contatto e il Veicolo Nero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

