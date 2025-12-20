Milano, 20 dicembre 2025 - Da qualche settimana esiste un fenomeno tv che sta animando Netflix quasi quanto le prime puntate della quinta stagione di ‘Stranger Things’. Quel fenomeno ha un nome e due volti: ‘L’amore è cieco’ condotto da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Tutte le puntate sono disponibili su Netflix, da lunedì 22 dicembre sarà disponibile anche l’ultima. Ovvero quella dell’attesissima reunion dei protagonisti dopo diverso tempo. Il format. Il format del programma è stato collaudato e diffuso in diversi Paesi prima di arrivare in Italia e non è di certo sconosciuto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘L’amore è cieco’ è il sottosopra di ‘Matrimonio a prima vista’: perché tutti ne parlano

Leggi anche: Il significato del tatuaggio di Josh O'Connor in Wake Up Dead Man e perché tutti ne parlano

Leggi anche: Georgia, la nuova meta dell’est: perché tutti ne parlano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ma quanto amore , quello vero, puro, profondo . #marleysupercane #canecieco #cane #animali #animalifelici - facebook.com facebook