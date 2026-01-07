Leadership e nuovi standard di servizio | la roadmap Leasys per il 2026

Leasys presenta la sua roadmap per il 2026, focalizzata su leadership e innovazione nel settore del noleggio a lungo termine. Attraverso processi più efficienti, servizi integrati e un impegno crescente nella transizione energetica, l’obiettivo è offrire soluzioni sempre più sostenibili e competitive. Questa strategia mira a consolidare la posizione di Leasys come referente affidabile nel mercato, rispondendo alle nuove aspettative dei clienti e agli standard emergenti nel settore dei servizi automobilistici.

Processi più rapidi, servizi integrati e supporto alla transizione energetica: così Leasys punta a consolidare la leadership nel noleggio a lungo termine nel 2026. Il 2026 si inserisce in una fase di ridefinizione delle dinamiche del noleggio a lungo termine, trainata dall'evoluzione normativa, dalla crescente attenzione ai criteri ESG e da un contesto competitivo che premia gli operatori capaci di unire rapidità decisionale, digitalizzazione dei processi e completezza dell'offerta. In questo quadro, Leasys entra nel 2026 con la volontà di rafforzare il proprio posizionamento, dopo aver chiuso il 2025 con una quota di mercato pari al 25% delle immatricolazioni complessive del noleggio a lungo termine in Italia.

