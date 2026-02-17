Cardiologia e radiologia interventistica | nuovi standard di protezione per le professioniste sanitarie

L’ospedale Apuane di Massa ha deciso di aumentare la sicurezza delle infermiere e dei medici durante le procedure di radiologia e cardiologia interventistica, dopo aver riscontrato un aumento dei rischi legati all’esposizione alle radiazioni. La direzione ha adottato nuovi dispositivi di protezione individuale, come tute e maschere specializzate, per ridurre l’esposizione delle professioniste sanitarie alle radiazioni durante gli interventi. Questa scelta mira a proteggere meglio il personale che lavora quotidianamente in ambienti ad alto rischio.

MASSA – L'ospedale Apuane di Massa eleva gli standard di sicurezza per il proprio personale, introducendo dispositivi di protezione individuale (Dpi) specificatamente progettati per le operatrici sanitarie. Presso i servizi di radiologia e Ccrdiologia interventistica sono entrati in uso nuovi camici piombati di ultima generazione, studiati per offrire una schermatura mirata della regione ascellare e mammaria, aree biologicamente sensibili all'esposizione cumulativa alle radiazioni ionizzanti. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni volte al miglioramento del benessere organizzativo e della tutela della salute sui luoghi di lavoro.