EDP Italia | 300 MW entro il 2028 la scommessa sulla

Durante la fiera KEY – The Energy Transition Expo, Roberto Pasqua, direttore esecutivo di EDP South & East Europe e responsabile per l’Italia, ha annunciato che entro il 2028 l’azienda prevede di mettere in funzione altri 300 megawatt di capacità rinnovabile nel paese. La società punta a incrementare la propria presenza nel settore delle energie pulite nel corso dei prossimi anni.

Roberto Pasqua, Executive Director South & East Europe di EDP e Country Lead per l'Italia, ha tracciato una rotta chiara durante KEY – The Energy Transition Expo: entro il 2028, altri 300 MW di capacità rinnovabile saranno attivati sul territorio nazionale. Questo nuovo traguardo si inserisce in un piano industriale triennale che punta a mantenere una media di circa 100 MW all'anno, consolidando l'Italia come pilastro strategico della crescita europea del gruppo.

