Sport e Riciclo | Italia punta al 76,7% di sostenibilità entro il 2028

Il settore sportivo italiano si impegna a raggiungere il 76,7% di materiali riciclati entro il 2028, con obiettivi concreti di riduzione dei rifiuti. La partnership tra Coni e Conai punta a promuovere l’uso di materiali riciclati nelle strutture e negli eventi sportivi, coinvolgendo club e associazioni locali. Questa alleanza mira a trasformare le pratiche quotidiane e ridurre l’impatto ambientale delle attività sportive in tutto il Paese. La sfida si gioca su scala nazionale, con progetti già in corso.

Milano-Cortina e il Futuro dello Sport Sostenibile: Coni e Conai Stringono un Accordo. Un'alleanza strategica tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) mira a rivoluzionare il sistema sportivo nazionale, integrando pratiche di economia circolare e sostenibilità ambientale. L'accordo, siglato il 20 febbraio 2026, delinea un percorso congiunto per ridurre l'impatto ambientale degli eventi e delle strutture sportive italiane fino al 2028, con un particolare sull'educazione delle nuove generazioni. Un Impegno Condiviso per l'Ambiente. La cerimonia di firma, tenutasi presso Casa Italia, ha la partecipazione di figure chiave del mondo dello sport e dell'ambiente.

Al Tecnopolo di Rimini la ricerca che guarda al futuro: sostenibilità, riciclo e tutela dell’ambienteAl Tecnopolo di Rimini, un team di ricerca dell’Università di Bologna si dedica da anni a sviluppare soluzioni nell’ambito della sostenibilità ambientale.

PlayStation 6: Sony punta su due modelli entro il 2028, anche una versione portatile “Canis” da 399-449 euro.Sony si prepara a lanciare due versioni della PlayStation 6 entro il 2028.

