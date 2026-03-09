RWE in Italia | 589 MW e nuovi cantieri per il 2026

Durante la fiera KEY 2026, RWE ha annunciato di avere una capacità installata di 589 MW in Italia e ha comunicato l’apertura di nuovi cantieri in Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di avviare i lavori entro il 2026. L’azienda è presente alla manifestazione per rafforzare la propria posizione nel settore energetico del paese.

La presenza di RWE alla fiera KEY 2026 segna un momento cruciale per la transizione energetica italiana, dove l'azienda conferma una capacità installata di 589 MW e annuncia nuovi cantieri in Puglia e Basilicata. L'impegno si concentra sull'integrazione tra produzione elettrica e attività agricole attraverso l'agrivoltaico, con progetti specifici come Morcone e Acquafredda che promettono di ridefinire il paesaggio energetico nazionale. Le cifre emerse dall'evento indicano una crescita della pipeline progettuale del doppio rispetto all'anno precedente, con 235 MW già in fase di costruzione attiva. Questa accelerazione non è solo numerica, ma rappresenta un cambiamento strutturale nel modo in cui l'energia viene generata sul territorio italiano.