I rincari colpiscono anche l' edilizia l' allarme di Ance Messina

Le imprese edili di Messina segnalano un aumento dei costi sui materiali da costruzione, attribuibile a tensioni geopolitiche che hanno generato effetti speculativi sui prezzi. Sono state ricevute diverse segnalazioni di rincari ingiustificati, che colpiscono il settore senza che siano stati ufficialmente comunicati motivi ufficiali o cause specifiche. L'allarme arriva dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina.

Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio di Messina, a causa degli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. Non sono solo carburanti e bollette a crescere in modo esagerato, ma anche altre.