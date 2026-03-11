I rincari colpiscono anche l' edilizia l' allarme di Ance Messina

Da messinatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese edili di Messina segnalano un aumento dei costi sui materiali da costruzione, attribuibile a tensioni geopolitiche che hanno generato effetti speculativi sui prezzi. Sono state ricevute diverse segnalazioni di rincari ingiustificati, che colpiscono il settore senza che siano stati ufficialmente comunicati motivi ufficiali o cause specifiche. L'allarme arriva dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Messina.

Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio di Messina, a causa degli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. Non sono solo carburanti e bollette a crescere in modo esagerato, ma anche altre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Edilizia, Ance: "Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione, servono misure urgenti"A lanciare l’allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche"...

Ance, Brancaccio: edilizia scolastica centrale, agire su ultimo miglio PnrrRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Approfondimenti e contenuti su Ance Messina

ance messina i rincari colpiscono ancheRincari ingiustificati anche sui materiali da costruzione, Ance: «Misure e strumenti per le materie prime»Ance Calabria si appella al Governo chiedendo strumenti specifici per contenere i prezzi. Centinaia le segnalazioni arrivata dalle imprese su rincari ritenuti ingiustificati che mettono in difficoltà ... quicosenza.it

Prezzi, ANCE Abruzzo: Impennata dei materiali da costruzione, serve un intervento urgenteNumerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio della Regione Abruzzo ... laquilablog.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.