Valtur Brindisi | parola d’ordine fuori gli artigli per vincere a Forlì

Valtur Brindisi ha deciso di cambiare strategia per affrontare le trasferte, dopo le sconfitte consecutive che hanno penalizzato la squadra. La squadra ha adottato un atteggiamento più aggressivo e concentrato, consapevole dell’importanza di ottenere risultati positivi lontano dal proprio campo. I giocatori si allenano intensamente per migliorare la compattezza e la determinazione in vista delle prossime sfide in trasferta. La squadra si prepara a dimostrare la sua forza in campo.

Gli uomini di coach Bucchi in campo mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.30, alla ricerca di una vittoria lontano dal PalaPentassuglia che manca da troppo tempo BRINDISI - È decisamente vietato perdere ancora in trasferta. Basta con le numerose e stravaganti sconfitte esterne che hanno finora condizionato il percorso di Valtur Brindisi verso il miglior piazzamento in classifica. È giunto il momento che la squadra dimostri anche in trasferta, proprio a Forlì, quanto di buono ha lasciato intravedere nelle partite casalinghe, mettendoci grinta, carattere, determinazione e tirando fuori gli artigli con grande coraggio.