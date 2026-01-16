Chiara Ferragni zitta? Mai più | ora sfodera gli artigli e risponde a tono ecco le sue parole agli haters

Dopo un periodo di riflessione e silenzio, Chiara Ferragni ha scelto di riprendere la parola. Dopo due anni di attenta analisi e commenti spesso fraintesi, la influencer italiana si presenta nuovamente con fermezza, pronta a rispondere agli haters e a chiarire la propria posizione. Ecco le sue parole, un nuovo capitolo nel suo percorso pubblico.

Dopo due anni di silenzio forzato, analisi infinite e sentenze raccontate spesso in modo distorto, Chiara Ferragni ha deciso di cambiare passo. Niente più comunicati misurati o frasi limate al millimetro: ora prende la parola e lo fa con fermezza, spiegando punto per punto cosa è successo davvero e respingendo le semplificazioni che hanno alimentato polemiche e odio social. Non è un attacco, ma una presa di posizione netta. E questa volta l’influencer non resta a guardare. Chiara Ferragni non se ne sta in un angolo: la rivincita dell’influencer, ora parla lei. Il dibattito sul suo caso giudiziario si è concentrato per giorni su una distinzione tecnica diventata quasi un meme: proscioglimento contro assoluzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Chiara Ferragni zitta? Mai più: ora sfodera gli artigli e risponde a tono, ecco le sue parole agli haters Leggi anche: Francesca Fagnani è furiosa e risponde a tono dopo l’ennesima critica: ecco le sue parole Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate, le sue prime parole Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "Chiara Ferragni dà buca a Verissimo, l’intervista con Silvia Toffanin salta all’ultimo" - Dopo il proscioglimento nel Pandoro Gate, Chiara Ferragni era attesa a Verissimo per il ritorno in tv, ma l’ospitata sarebbe saltata all’ultimo momento ... corrieredellosport.it

Chiara Ferragni, perché è saltata l’intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena - Chiuso il processo per il Pandorogate, Chiara Ferragni avrebbe dovuto rilasciare un'intervista a Verissimo che sarebbe improvvisamente saltata. ilsussidiario.net

Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com

"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com

Chiara Ferragni dà buca a Silvia Toffanin L'influencere sarebbe dovuta andare ospite a 'Verissimo' per la sua prima intervista dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate ma avrebbe fatto 'dietrofront' - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.