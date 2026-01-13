Grimaldi celebra l’arrivo della Grande Manila settima nave ammonia-ready per la rotta Asia-Europa

Grimaldi ha annunciato l’arrivo della Grande Manila, settima nave ammonia-ready destinata alla rotta Asia-Europa. Consegnata e battezzata ieri a Shanghai, questa nuova unità fa parte della flotta di Pure Car & Truck Carriers (Pctc) di Grimaldi, progettata per garantire un trasporto più sostenibile e efficiente tra i due continenti.

È stata consegnata e battezzata ieri, a Shanghai, la nuova nave Pure Car & Truck Carrier (Pctc) Grande Manila. Commissionata ai cantieri Sws (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e Cstc (China Shipbuilding Trading Company Limited) – entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation Limited, per il Gruppo Grimaldi si tratta della settima unità ammonia-ready, ossia pronta all’utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio. Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri e una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Manila è stata progettata per il trasporto efficiente di veicoli (auto, Sus, furgoni, ecc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

