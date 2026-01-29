FC 26 Ecco le nuove Icone Argento World Tour | Come sbloccare Henry Vieira e le altre leggende

Questa mattina, gli utenti di FC 26 hanno scoperto le nuove Icone Argento del World Tour Silver Stars. L’aggiornamento introduce leggende come Henry e Vieira, che ora possono essere sbloccate dai giocatori. La community si prepara a mettersi in moto, cercando di ottenere queste carte rare e potenziate.

L'aggiornamento della nuova stagione porta con sé una delle iniziative più apprezzate dalla community: il ritorno delle Icone Argento (World Tour Silver Stars). Queste carte "fuoriclasse" non sono solo oggetti da collezione, ma pedine fondamentali per le future sfide a tema "Silver" e basi perfette per nuove Evoluzioni. Ecco la guida completa per sbloccare l'intera legione straniera (con forte accento francese) nel modo più efficiente possibile. Le Leggende del World Tour: Protagonisti e Statistiche. Queste carte hanno una valutazione tra 71 e 74, ma nascondono statistiche "in game" molto superiori, ideali per dominare i tornei argento.

