Lonate Pozzolo | Adamo Massa ucciso da una coltellata sferrata in movimento Regge l’ipotesi legittima difesa

A Lonate Pozzolo, un episodio di cronaca ha coinvolto Adamo Massa, colpito da una ferita da arma da taglio sotto il polmone. L’indagine si concentra sulla possibile legittima difesa, poiché il fendente sarebbe stato sferrato in movimento. La vicenda è attualmente al centro delle indagini, che stanno cercando di ricostruire con precisione i fatti e le circostanze dell’accaduto.

Lonate Pozzolo, 23 gennaio 2026 – Un solo fendente potenzialmente mortale ha ferito Adamo Massa sotto il polmone. Il taglio in diagonale indicherebbe che la coltellata sia stata inferta in movimento, durante un’azione dinamica compatibile con una colluttazione. E compatibile anche con il racconto che Jonathan Rivolta, 33 anni, aggredito da due rapinatori nella sua abitazione di via Montello a Lonate Pozzolo in provincia di Varese, ha fornito al Pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra che coordina le indagini. L’esame. Sono le prime informazioni che trapelano dopo l’autopsia eseguita nella mattinata di ieri sul cadavere di Massa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lonate Pozzolo: Adamo Massa ucciso da una coltellata sferrata in movimento. Regge l’ipotesi legittima difesa Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesaAdamo Massa è stato ucciso a Lonate Pozzolo dopo essere stato ferito da una coltellata dal proprietario della casa in cui era entrato durante una rapina. Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesaDurante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: L’irruzione in villa, le coltellate fatali che uccidono Adamo Massa. Tutta Lonate difende Jonathan Rivolta: Si è solo difeso. A che punto è l’indagine; Adamo Massa finto tecnico del gas: così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle case; Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, per pm è legittima difesa: familiari del ladro furiosi; Furto in casa a Lonate, il proprietario Jonathan Rivolta li sorprende: morto 38enne. Lonate Pozzolo: Adamo Massa ucciso da una coltellata sferrata in movimento. Regge l’ipotesi legittima difesaEffettuata l’autopsia sul cadavere del rapinatore morto dopo essere stato colpito mentre svaligiava una casa. L’uomo che l’ha ferito, Jonathan Rivolta, al momento non è indagato. Martedì sarà affidato ... ilgiorno.it Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesaAdamo Massa è morto all'ospedale di Magenta dopo essere stato accoltellato dal proprietario di una casa che stava rapinando a Lonate Pozzolo (Varese) ... virgilio.it Ladro ucciso a Lonate Pozzolo, sul corpo una sola coltellata fatale: regge l'ipotesi della legittima difesa x.com Burattini a Lonate Pozzolo: sabato 24 gennaio arriva “Nuove Briciole”! Un pomeriggio speciale per tutta la famiglia: “Nuove Briciole”, spettacolo con i burattini a cura del Teatro dei Burattini di Varese, va in scena nella sala polivalente “Ulisse Bosisio” pr - facebook.com facebook

